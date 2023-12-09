Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 09:15
nas tayini

arkadaşlar bakanlık 2024 yılı nas tayinlerinde hangi ay ve tarihi baz alır bu konuda tecrübe sahibi biri var mı 2022 1 eylül 2023 1 ağustos du 2024 için 1 temmuzu baz alma olasılıgı var mı bu tarıhler neye göre belirleniyor ?

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