Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Aralık 2023 10:54
İdareci iken il içi yer değiştirme yaptıktan sonra idareci olmak için bekleme süresi ne kadar?

Okul müdürü iken il içi atama ile öğretmen olarak tayin istedim ve atandım bu sene.. Bu yıl tekrar okul müdürlüğü için sımaba girebilir miyim yoksa bir yol beklemek zorunda mıyım?

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