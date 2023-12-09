Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
09 Aralık 2023 11:07
Sözleşmeliye Kadro

Arkadaşlar bilindiği üzere seçim zamanları sözleşmeli devlet memurlarına kadro verilmesi gündeme geliyor sizce bu seçimde de böyle bir durum söz konusu olur mu?

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