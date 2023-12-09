Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Aralık 2023 12:12
Açıköğretim önlisans programından mezun bir öğretmen kademe ilerlemesi alabilir mi?

açık öğretim ön lisans programından mezun bir öğretmen başvuru halinde kademe ilerlemesi alabilir mi?


crabnet355
Müsteşar
09 Aralık 2023 13:15
daha önce lisans bitirdiyseniz alamazsınız
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