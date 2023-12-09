KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 13:09
KPSS B WhatsApp Grubu(+90 puan)

Arkadaşlar merhaba,

Daha önce herhangi bir KPSS veya ALES sınavından 90 puan civarı almış olan yada üniversite giriş sınavında alanında ilk 20 bine girmiş arkadaşlarla bir grup kurduk. Bu şartları sağlayıp gruba katılmak isteyen var ise özelden yazabilir.

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