Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 13:13
Üniversitede 4Bli Büro Personeli

Arkadaşlar konu başlığında belirttiğim gibi , 4B Sözleşmeli Personellerin işten çıkarılma gibi durumları var mı? Birde Üniversitelerin kampüsleri şehir içinde birden çok ilçede olabiliyor.İlk iş yerimiz değişebiliyor mu?Yani emekliliğe kadar iş garantisi var mıdır? Teşekkürler.

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