Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 14:43
Dilekçem hiçbir gerekçe gösterilmeden iade edildi

idari büro aracılığıyla şube müdürlüğüme sunulmak üzere dilekçe teslim ettim , birim amirim tarafından imzalanmış üst yazısıyla beraber, şb müdürü işleme koydurmadan geri çevirmiş, herhangi bir tutanak tanzim edilmedi, muhtemelen idari bürodan bir evrak istesem de tanzim etmeyecek, kıymetli meslek büyüklerimin yardımlarını bekliyorum nasıl ilerlemeliyim? personel şubeye evrakları teslim etsem silsileyi aşmaktan sorun yaşar mıyım


umutXx
Daire Başkanı
09 Aralık 2023 15:05

dilekçe evrak kayıt numarası aldıktan sonra dilekçe hakkında işlem başlatılmak zorunda, içeriğinin ne olduğunun bir önemi yok, eğer numarayı almadıysan geçmiş olsun, dilekçenin resmi bir geçerliliği yok. kısacası dilekçen evrak kayıt sistemine işlenmediği müddetçe bir resmiyeti yoktur.

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