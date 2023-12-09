Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : **sude**
Çok Yazılan Konular
Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.Taktik verirseniz çok sevinirim yoksa umutsuz vaka mıyım?KPSS B grubundan nasıl atanılıyor?İMMİBÇŞB alımıBelediyeye memur olarak atanırsak puanımız yanar mı ?sözlesmeli personel ücretsiz dogum izni Üniversite MemurluğuKİT maaşları
Sözlük
Son Haberler
Bahçeli'den Saffet Sancaklı'ya sert yanıt: Tercih kendisinindirBakan Şimşek: En temel önceliğimiz enflasyonla mücadeleErdoğan: Faşizan uygulamalardan en fazla mağdur olan kesim MüslümanlardırAnkara'daki köpek saldırısıyla ilgili ABB Başkanı Yavaş'tan açıklamaKonya'da hafif ticari araçla çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Editörün Seçimi
Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar