KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 15:09
sözlesmeli personel ücretsiz dogum izni
arkadaslar tercihlerde sözleşmeli atanma ihtimalim var bi ihtimal , 4 aylıkta bebeğim var atamam yapıldı kurumda işe basladıgım gün ücretsiz izin almak istiyorum diyebilirmiyim ? birde esim ucak teknikeri atatürkten sabihaya geçiçek bir sene sonra ikametgahımı anadolu yakasına alınca bakanlıklara atandıysam ikamet adresime gönderirlermi

hsnd
Başbakan Müsteşarı
09 Aralık 2023 15:22
Ücretsiz izin alma hakkınız bulunuyor. Göreve başlar başlamaz talepte bulunabilirsiniz.

Ay0407
09 Aralık 2023 15:23
cok tesekkür ederim
hsnd, 6 dk. önce
Ücretsiz izin alma hakkınız bulunuyor. Göreve başlar başlamaz talepte bulunabilirsiniz.
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