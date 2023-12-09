Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 16:28
Dilekçe örneği...
merhaba arkadaşlar.Engelli memurum.Sinir denilen bişey yok.Hakkimi savunamiyorum.Kalemde ortak isde calisdigim kişiyle anlaşamıyoruz.Diger arkadaşlarda baya bı üstüme geliyorlar.Bu yüzden kalem degisikligi yapmak istiyorum.Sadece müdüre karşı mesuliyet olan bı isde çalışmak istiyorum.Bunun için dilekçe yazmam söylendi.Ama dilekçede ne yazacağımı bilemiyorum.Bunun için Yardimci olur musunuz

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