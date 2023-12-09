Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Aralık 2023 16:47
Memurların emeklilik yaş sınırı kaldırılsın !

Evet. Yaş sınırı kaldırılsın. İnsanlarımız çalışabildiği kadar çalışsın. Allah çalışanı sever.

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