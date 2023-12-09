Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 17:26
ysk zabıt katipliği mülakattı ne zaman açıklanır

bir kaç gün önce mülakata girdim daha önce adalet bakanlığı vb kurumlarda yüksek puanlarla ve mülakatım iyi geçmiş olmasına rağmen elendim yine bunda da pek umudum yok

lakin şans eseri kazandırırlarsa alım kadroluymuş

bu ay sonunda yapılacak olan merkezi atamada da tercih vermek istiyorum

lakin bu sürede mülakatt büyük ihtimalle açıklanmaz

kadro yakmak gibi bir amacım yok zira ysk alımında yedekler de mevcut

eğer ikisini de aynı anda kazanırsam birinden birini tercih edebilir miyim?

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