Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


09 Aralık 2023 17:27
Refah Payı Gelir mi?
3 ocakta açıklanacak oran üzerine sayın cumhurbaşkanımız refah payı adı altında herhangi bir oran artışı yaparmı?

satac123
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 17:37

Gelmez.


Yorumsuzadam
Memur
09 Aralık 2023 17:40

4 ay önce toplu sözleşme yapıp sıfır zam çekip enflasyonun altında zam almışsın şimdi de refah payı bekliyorsun. Sizin kafadan bende istiyorum.


kozmiktarihci
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 17:52

Ankara kulislerinde memur ve emeklilere % 10 refah payıda verilmesi için çalışmalar başlamış.

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