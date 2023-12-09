KPSS ve diğer sınavlar \ Özel Sektör (657 Yayınevi desteği ile)
Editörler : F16 Gökçen


09 Aralık 2023 17:40
qnb finansbank obi yetkili yardimcisi

Arkadaşlar merhaba Kariyer.Net üzerinden Qnb Finansbank Şube Portföy Yetkili yardımcısı alımına başvurmuştum sms ile olumlu sonuçlandığı bildirilip biri genel yetenek biri ingilizce olmak üzere DBE üzerinden sınav olmam için mail aldım. Sınavları çözdüm gönderdim , Bundan sonraki süreç nasıl ilerliyor sözlü mülakat için ne zaman dönerler ne sorarlar iş nasıldır genel bir bilgilendirme yapabilecek olan var mı?

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