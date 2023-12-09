KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2023 17:48
Kpss Öğretmenlik Sınavı İçin Geçen Yıl 3.Sınıfta Alınan Puan Ne Zamana Kadar Geçerli?

"Ara sınıfta girilen kpss puanı geçerli değil " şeklinde bir kaç yerde gördüm.Böyle birşey var mı?Diyelim haziranda alım oldu ve daha yeni sınav olmadı.Bu durumda 3.sınıftaki puan geçerli olmaz mı?

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