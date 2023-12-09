Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


09 Aralık 2023 18:05
Çocuğuma hastane için refakat etmek

Merhaba 657 tabi belediyede memurum.cocugumu hastaneye götürdüm.doktor 09:30-14:30 saatlerinde babası refakatinde muayene olmuştur yazısı verdi.isyeri 14 14:30 dan 17:00 e kadar mazeret izni yazmış.yolda geçen süreleri hesaplamış.bu konuda görüşlerinizi almak isterim

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