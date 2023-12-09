Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Aralık 2023 18:18
Sokak Köpekleri ve Okul Saatleri İçin Cimere Başvuru

Malum son dönemde artan sokak köpekleri kaynaklı vakalar ve okul saatleri konusunda Cimer'e başvuruda bulunulabilir. Her iki olay birbiriyle bağlantılı ikincisinde ayrı güvenlik sorunu da var.

Bir sosyal medya platfromunda gördüm. Ankara'daki son olaydan sonra sadece forum vb. yerlerde farkındalık oluşturmanın yeterli olmadığı (görevi yapamama duygusu) düşüncesi ile resmi olarak başvurmanın yerinde olacağını düşündüm.

Çok Yazılan Konular

Branş Öğretmenleri Çözüm ÖnerileriOkullar Aralık, Ocak ve Şubat Aylarında Tatil Olsun. Yaz Okul Mevsimi Olsun.Milli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.Mesaiye Başlama Saati 10.00 olmalı. Okula Başlama Saati Dahil.PDR ile İlgili Çözüm ÖnerileriNorm fazlası öğretmenin başka ile ya da ilçeye re'sen yer değişikliği yapılır mı?Öğretmen, dersin akışını bozan, problem çıkaran bir öğrenciyi sınıfın dışına alabilir mi?Norm Fazlası Atamalarda 3 Puanla Atanan Kadrolu ÖğretmenlerNeyi bekliyoruz hocam?Yönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?

Sözlük

ara beni ara yar 2 sentinel adası 2 nakşibendilik 1 evrenin neresindeyiz 3 gazapizm 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 3 göksel'in lise yıllarındaki fotoğrafı 1 cem özer 2 yarım yağlı tereyağı 4 Romance in Style 2022 1

Son Haberler

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: 3 bin 500'den fazla projeyi yapay zeka alanında destekledikSaffet Sancaklı'nın MHP'den istifası istendiTurkcell Genel Müdürü Koç: Yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruzUlaştırma Bakanı: Bu tesis 4 bin kişiye istihdam sağlayacakOtobüs şoförü çift, nikahlarına da belediye otobüsüyle gitti

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar