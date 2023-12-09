Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 18:32
Gebze adliyesinde meydana gelen olay
Gebze adliyesinde meydana gelen ve müdürün kalp krizi geçirdiği olay neden gündeme gelmiyor kafamda gene deli sorular

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