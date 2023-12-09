Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 19:00
Tayin atama
Geçen yıl tayin döneminde eşi çalışan olup da, ilk 1.-4. sıra arası tercihine giden arkadaşlarımız varmı

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