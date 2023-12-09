Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Aralık 2023 19:57
Memur emeklileri Ocakta 12155 tl eksik maaş alacak
eğer hükümet 2023 temmuzda memura verdiği seyyanen zammı emeklilere vermezse ocakta memur emeklileri 12155 tl eksik maaş alacak ve aylık bağlama oranı %70 den yüzde %44 e düşmüş olacak, yani çalışırken aldıkları maaşın emekli olunca %44 ünü alacaklar, artık emekli memur açlık sınırının altında yaşam mücadelesine terk edildi.

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