Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 20:33
Yardım edermisiniz

4b destek personeli (temizlik) olarak Kur'an kursuna atandım. Benden kalorifer yakmamı ve kurban kesmemi istiyorlar. Kur'an kursu olduğu için temizlik hic bitmiyor çocuklar olduğu icin. Temizlik işi bitmiyor ogle arası bile yarım saat yapîyorum sadece. Kalorifer yakmak görev tanımında zaten yok. Kazan ateşçiliği ayrı bi meslek ayrı alımı yapılıyor diger kurumlarda. Şube müdürüde kazan belgesi almamı istiyor. Ben belge almayı düşünmüyorum. Belge aldığımda benim üzerime kalıcak. Ne şekilde bi süreç izlemeliyim

Çok Yazılan Konular

Mezi hakkında

Sözlük

gelen evlilik tekliflerini yersiz buluyorum 2 evrenin neresindeyiz 3 idal 1 ben şeker kullanmıyorum 2 en hüzünlü cümleler 5 tatangalar 2 yargı 2 nakşibendilik 1 Leave the World Behind 2023 1 hoşgeldin 2

Son Haberler

'Güvenliğimize zarar veren kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin'Fenerbahçe derbide 3 puanı 3 golle aldıDevlet Bahçeli tepki göstermişti: Saffet Sancaklı istifa ettiDevlet Sanatçısı Prof. Dr. Nevzat Atlığ yaşamını yitirdiYunan adalarına 7 günlük kapı vizesi ücreti belli oldu

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar