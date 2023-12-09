BOTAŞ uzman yardımcılığı? (hukuk)

Herkese selamlar saygılar.

Geçtiğimiz gün BOTAŞ'ın ilanını gördüm. Burada hukuk uzman yardımcılığına başvurmak istiyorum.

Bilgim kadarıyla BOTAŞ, bir KİT ve bu yüzden düz devlet memuru gibi olmuyor kadroları. Uzman yardımcıları hangi statüde burada çalışıyor? İş sözleşmeli mi yoksa kadrolu şekilde mi?

Burada çalışan uzman yardımcılarının özlük hakları nasıldır?

Burada hukuk uzmanı olarak ne iş yapılır?

Bilgisi, tecrübesini aktaran herkese çok teşekkürler, saygılar.