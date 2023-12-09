KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


09 Aralık 2023 21:49
Anadolu AÖF E Kampüs ÇÖKTÜ MÜ?
arkadaşlar ders çalışıyordum yarınki aöf sınavı için. dersler gitti bi anda. sistem mi çöktü?

Çok Yazılan Konular

YDS için online kurs önerisi olanlar yardımcı olabilir mi?

Sözlük

yargılamak 1 sentinel adası 2 İçinden geleni söyle 1 yarım yağlı tereyağı 4 araya kaynar gidersin 1 ben şeker kullanmıyorum 3 yargı 2 hoşgeldin 2 cem özer 2 paprika 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOTBİD üyelerini kabul ettiAnadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyorİklim aktivistleri Venedik'teki Büyük Kanal'ı yeşile boyadıHemşehrilerinden Özaslan'a büyük ilgi'Güvenliğimize zarar veren kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar