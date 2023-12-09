Dolar bazında, yıllara göre öğretmen maaşı

kimseyi savunmak icin yazmadim genel bir bilgi paylaşımı yaptim. ayrica 2001 yilindan bugune nereden nereye geldigimizi gormek icin paylastim en iyi donemimiz 2011 yilinda. 2019 dan sonra denge bozulmus ama yapilan maaş zamlariyla biraz olsun eskiye dönüş yaşamışız. Eger dolar kuru ocak maaşını aldigimizda bu civarda kalirsa eski gunlerimize donmus olacaz dolar bazinda.

kimseyi savunmak icin yazmadim genel bir bilgi paylaşımı yaptim. ayrica 2001 yilindan bugune nereden nereye geldigimizi gormek icin paylastim en iyi donemimiz 2011 yilinda. 2019 dan sonra denge bozulmus ama yapilan maaş zamlariyla biraz olsun eskiye dönüş yaşamışız. Eger dolar kuru ocak maaşını aldigimizda bu civarda kalirsa eski gunlerimize donmus olacaz dolar bazinda.