Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


09 Aralık 2023 21:50
Yıllara göre maaşlar(Dolar Bazında)
2001 yılı maaş:224 milyon tl dolar kuru:1 200 000 tl dolar bazinda maas:186 dolar 2011 yılı maaş:1721 tl dolar kuru:1.60 tl dolar bazinda maaş:1075 dolar 2021 yılı maaş:6400 tl dolar kuru:13.25 tl dolar bazında maaş: 483 dolar 2023 yılı Kasım ayı maaş: 23 000 tl dolar kuru:29 tl dolar bazında maaş: 793 tl 2024 ocak maaş: 35 000 tl dolar kuru: 35 tl tahminen ddolar bazina maaş:1000 dolar tahminen

İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 21:52
Altın hesabı yapmayın çünkü altının onsu dunya konjokturune gore artiyor turkiyeyle alakasi sadece dolar kuruyla bağlantılı

İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 21:55
Altının onsu 2001 yılında 260 dolarken 2011 yilinda 1823 dolar,2021 yılında 1823 dolar,2023 kasım ayında 2000 dolar oldu.

İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 21:56
2011 yilinda 1921 dolar oldu

RaSKaH
Daire Başkanı
09 Aralık 2023 21:56

yani?


difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:03

Milattan önce 2011demi?

İnternettin Hoca81, 1 saat önce
2011 yilinda 1921 dolar oldu

difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:08

şimdi baktım emin olmak için. 2011 şubat maaşım 1940 lira. dolarda 1,6.

hayır nereye varacağını merak ediyorum. sanıyorum hükümeti savunacak ama kendi ayağına sıktı paşamın haberi yok.

difficulties, 1 saat önce

Milattan önce 2011demi?


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 22:11
kimseyi savunmak icin yazmadim genel bir bilgi paylaşımı yaptim. ayrica 2001 yilindan bugune nereden nereye geldigimizi gormek icin paylastim en iyi donemimiz 2011 yilinda. 2019 dan sonra denge bozulmus ama yapilan maaş zamlariyla biraz olsun eskiye dönüş yaşamışız. Eger dolar kuru ocak maaşını aldigimizda bu civarda kalirsa eski gunlerimize donmus olacaz dolar bazinda.
difficulties, 1 saat önce

şimdi baktım emin olmak için. 2011 şubat maaşım 1940 lira. dolarda 1,6.

hayır nereye varacağını merak ediyorum. sanıyorum hükümeti savunacak ama kendi ayağına sıktı paşamın haberi yok.


difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:13

dolar enflasyonu peki? :)) o nolucak? nereye eski günlere gelmişiz hele bir anlat hele.

İnternettin Hoca81, 1 saat önce
kimseyi savunmak icin yazmadim genel bir bilgi paylaşımı yaptim. ayrica 2001 yilindan bugune nereden nereye geldigimizi gormek icin paylastim en iyi donemimiz 2011 yilinda. 2019 dan sonra denge bozulmus ama yapilan maaş zamlariyla biraz olsun eskiye dönüş yaşamışız. Eger dolar kuru ocak maaşını aldigimizda bu civarda kalirsa eski gunlerimize donmus olacaz dolar bazinda.

umutXx
Daire Başkanı
09 Aralık 2023 22:15

kardeş saçma bir hesaplama olmuş, milyondan bine geçerek sanki maaşlar trilyon üzerinden alınıyor gibi hesaplamışsın, şimdiki maaş kaç basamaklıysa o yılları da ona göre hesaplayacaksın.


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 22:19
ne alakası var 6 sıfır atildi simdi 6 sifir ilave ederek hesaplarsam suan maasim 25 000 000 000 tl olur neyse onu yazdim ne eksik ne fazla
umutXx, 1 saat önce

kardeş saçma bir hesaplama olmuş, milyondan bine geçerek sanki maaşlar trilyon üzerinden alınıyor gibi hesaplamışsın, şimdiki maaş kaç basamaklıysa o yılları da ona göre hesaplayacaksın.


difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:27

bu cahiller yüzünden insanlar ne kadar para alması gerektiğini bilmiyor. ne kadar kaybı olduğunu dahi bilmiyor.

2011 yılında 1000 dolarının bugün değeri 1400 dolar enaz. bugün 1400 dolar alırsan 2011 yılındaki alım gücüne anca ulaşırsn. hey yavrum heeeey. o da 40 bin lira eder. ama bu senin alman gereken para değil. çalıştıkça maaşın artar. konfeksiyona bile girsen çalıştıkça maaşın artar. yani senin maaşının da artması lazım. yıllık %5 üzerinden hesaplasan 12 yılda %80 eder. :)) yaaa hacı abi. 40 bin liraya yzde80 eklersen 72 bin lira eder. yaaaaa. aralık 15te benim cebime 72 bin lira girecek mi? girmeyecek.

beyler bayanlar 2011 yılındaki alımgücünüzün bugün karşlığı 72 bin liradır. bu takiyyecilere inanmayın.


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 22:36
takiyyeci görmek istiyorsan aynaya bak. 2011 yılında da ağlıyordunuz simdi de ağlıyorsunuz. Evet 2011 e kiyasla baya baya kötü durumdayız. Ben de zaten bunu yazdım. Ama durumun düzelmeye başladığını da ekledim. Bakin ev fiyatlari konusunda bi degisim yok 2013 de 86 maaşımla aldigim ev suanki maaşimla 25×86:2 150 000 tl ki suan yasadigim yerde sifir ev fiyati bu civarda. Sadece araç fiyatlarında sıkıntı var. o da biraz bizim açgözlülüğümüzden kaynaklı
difficulties, 53 dk. önce

bu cahiller yüzünden insanlar ne kadar para alması gerektiğini bilmiyor. ne kadar kaybı olduğunu dahi bilmiyor.

2011 yılında 1000 dolarının bugün değeri 1400 dolar enaz. bugün 1400 dolar alırsan 2011 yılındaki alım gücüne anca ulaşırsn. hey yavrum heeeey. o da 40 bin lira eder. ama bu senin alman gereken para değil. çalıştıkça maaşın artar. konfeksiyona bile girsen çalıştıkça maaşın artar. yani senin maaşının da artması lazım. yıllık %5 üzerinden hesaplasan 12 yılda %80 eder. :)) yaaa hacı abi. 40 bin liraya yzde80 eklersen 72 bin lira eder. yaaaaa. aralık 15te benim cebime 72 bin lira girecek mi? girmeyecek.

beyler bayanlar 2011 yılındaki alımgücünüzün bugün karşlığı 72 bin liradır. bu takiyyecilere inanmayın.


yorum88
Memur
09 Aralık 2023 22:39

Hesaplama yapabilmek için 2001 yılında 186 dolar ile alabildiğimizi bugün kaç dolar ile alabiliyoruz karşılaştırmak gerekir. Teknoloji ve verimliliğin arttığını düşünürsek daha fazla satın alma gücünün olması gerekir.


umutXx
Daire Başkanı
09 Aralık 2023 22:39

2001 yılı maaş:224 milyon tl dolar kuru:1 200 000 tl harbiden şu hesabın mantıklı bir yanı var mı kardeş, bir baksana, 2001 yılı 10milyon olan bir şeye 10 lira diye hesap etmen gerek. millet senin şu hesabından sanki ekonomik kriz değil kaos olmuş zannecek.

İnternettin Hoca81, 1 saat önce
ne alakası var 6 sıfır atildi simdi 6 sifir ilave ederek hesaplarsam suan maasim 25 000 000 000 tl olur neyse onu yazdim ne eksik ne fazla

difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:41

ya yürü git takiyyeci. 2011 yılındaki maaşımın karşılığı 72 bin lira. şimdi alıyorum 25 bin lira. durum iyiye gidiyor diyor. senin iyiliğine...

2011de emekli olan 700 dolarla emekli oluyordu ben 400 dolarla emekli olacağım. seni takiyyeci seni. kaybol.

İnternettin Hoca81, 44 dk. önce
takiyyeci görmek istiyorsan aynaya bak. 2011 yılında da ağlıyordunuz simdi de ağlıyorsunuz. Evet 2011 e kiyasla baya baya kötü durumdayız. Ben de zaten bunu yazdım. Ama durumun düzelmeye başladığını da ekledim. Bakin ev fiyatlari konusunda bi degisim yok 2013 de 86 maaşımla aldigim ev suanki maaşimla 25×86:2 150 000 tl ki suan yasadigim yerde sifir ev fiyati bu civarda. Sadece araç fiyatlarında sıkıntı var. o da biraz bizim açgözlülüğümüzden kaynaklı

İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 22:41
ben olanı yazdım kardeş olan o degil mi. 6 sıfır atilmasa ilave edilen sifirlardan parada resim gorunmeyecekti dusunsene su an eski paraya göre dolar 29 000 000 tl
umutXx, 41 dk. önce

2001 yılı maaş:224 milyon tl dolar kuru:1 200 000 tl harbiden şu hesabın mantıklı bir yanı var mı kardeş, bir baksana, 2001 yılı 10milyon olan bir şeye 10 lira diye hesap etmen gerek. millet senin şu hesabından sanki ekonomik kriz değil kaos olmuş zannecek.


İnternettin Hoca81
Genel Müdür
09 Aralık 2023 22:43
Emekli maaşları konusunda hükumet çuvalladı. Bu da eyt eyt diye aglayan emzikliler yuzunden oldu. Bir anda milyonlarca emekli sisteme girdi. Olan eski emeklilere oldu
difficulties, 39 dk. önce

ya yürü git takiyyeci. 2011 yılındaki maaşımın karşılığı 72 bin lira. şimdi alıyorum 25 bin lira. durum iyiye gidiyor diyor. senin iyiliğine...

2011de emekli olan 700 dolarla emekli oluyordu ben 400 dolarla emekli olacağım. seni takiyyeci seni. kaybol.


difficulties
Şube Müdürü
09 Aralık 2023 22:44

asdafasfasgfsaga. ya git işine. hep başkaları suçlu zati.

İnternettin Hoca81, 37 dk. önce
Emekli maaşları konusunda hükumet çuvalladı. Bu da eyt eyt diye aglayan emzikliler yuzunden oldu. Bir anda milyonlarca emekli sisteme girdi. Olan eski emeklilere oldu

umutXx
Daire Başkanı
09 Aralık 2023 23:02

kardeş anladık hükümeti savunuyorsun da, bak burada çoğunluk zaten devlette, kimse devleti kötülemiyor, sen hükümetten çok siyaset bazlı konuşuyorsun. yani birilerini savunacam diye diye iyice cahilleşiyorsun kardeş. istersen bırak herkes neyin ne olduğunu biliyor.


blackdesert
Memur
09 Aralık 2023 23:18

Öğretmen sayısı bir bucuk milyon en kalabalık unvan ogretmen. Bu da seviyeyi dusuruyor

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