Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2023 22:09
Yardım edermisinizz

4b destek personeli (temizlik) olarak Kur'an kursuna atandım. Benden kalorifer yakmamı ve kurban kesmemi istiyorlar. Kur'an kursu olduğu için temizlik hic bitmiyor çocuklar olduğu icin. Temizlik işi bitmiyor ogle arası bile yarım saat yapîyorum sadece. Kalorifer yakmak görev tanımında zaten yok. Kazan ateşçiliği ayrı bi meslek ayrı alımı yapılıyor diger kurumlarda. Şube müdürüde kazan belgesi almamı istiyor. Ben belge almayı düşünmüyorum. Belge aldığımda benim üzerime kalıcak. Ne şekilde bi süreç izlemeliyim

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