Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


09 Aralık 2023 22:13
Pomem menisküsten elenen var mı?
okulda Menisküste yırtık tespit edildi. 3 hastane sağlam karar verdi fakat ek3 9 B11 maddesine girdiğini belirterek ilişik kesildi bununla ilgili YD alan var mi. konuyla ilgili emsal karar falan var mi

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.Araç kullanmak istemiyorum Ocak Ayında ReformYaş haddi 58 çıkmalıEgm Fetö idari soruşturma2024 ocak maaşı ne kadar olur2024 yılı genel atama hakkındaPolisler 2. şark iptal genelgesi bekliyorPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek ver

Sözlük

tadelle 1 nakşibendilik 1 evrenin neresindeyiz 3 ben şeker kullanmıyorum 3 küplere binmek 2 paprika 1 İçinden geleni söyle 1 eyfel kulesi 3 mısır medeniyeti 8 çömelme egzersizi 1

Son Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOTBİD üyelerini kabul ettiAnadolu Otoyolu'nun Bolu geçişinde kar yağışı etkili oluyorİklim aktivistleri Venedik'teki Büyük Kanal'ı yeşile boyadıHemşehrilerinden Özaslan'a büyük ilgi'Güvenliğimize zarar veren kim olursa olsun 112'yi arayarak ihbar edin'

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar