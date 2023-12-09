Sgk Hitap Hizmet Dökümümüne Engellilik Şartlarının eklenmesi

Arkadaşlar rahatsızlığım sonucunda GİH kadrosuna aktarıldım. Ve kendi isteğimle engelli kadrosunda çalışmaktayım. Yani %40 oranında engelli raporum var. Yalnız SGK HİTAP HİZMET DÖKÜMÜMDE Engelli Emeklilik Şartlarım yazmıyor. Normal emeklilik şartlarım yazmakta. Konu ile ilgili olarak daha önce kuruma dilekçe verdim. Cevap dahi gelmedi. Bende CİMER aracılığıyla SGK KAMU EMEKLİLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuru yaptım. Gelen cevap şu şekilde. "Kurumumuz sigortalılarının tescil kayıtları, maaşları, toplam hizmet süreleri, hizmet birleştirme işlemleri, emeklilikle ilgili toplam hizmet süreleri, emeklilik yaşlarının hesabı, hangi statüde görev yapacakları, intibak, derece, kademe ve ek gösterge hakkındaki isteklerinin mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda, sicillerini tutmakla yükümlü bulunan Kamu İdarelerince incelenerek sonuçlandırılması ve bu bilgilerin HİTAP programına işlenmesi gerektiğinden, bu konudaki isteğinizin çalışmalarınızın geçtiği Kamu İdaresinin özlük birimine yapılması gerekmektedir. Esasen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesi uyarınca HİTAP'a aktarılan verilerin süresi içerisinde doğru olarak aktarılmasından ilgililerin görev yaptıkları kurumları sorumlu olup, bu nedenle başvurunuzda belirtmiş olduğunuz talebinizi Kurumunuz personel birimine iletmeniz gerekmektedir.Bilgilerinize sunulur. " Yani iki kurum birbirine topu atıp tutuyor. Konuya vakıf yada personelci arkadaşlar bilirler. Bu ibareyi kimin SGK HİTAP HİZMET DÖKÜMÜME işlemesi gerekiyor.

Arkadaşlar rahatsızlığım sonucunda GİH kadrosuna aktarıldım. Ve kendi isteğimle engelli kadrosunda çalışmaktayım. Yani %40 oranında engelli raporum var. Yalnız SGK HİTAP HİZMET DÖKÜMÜMDE Engelli Emeklilik Şartlarım yazmıyor. Normal emeklilik şartlarım yazmakta. Konu ile ilgili olarak daha önce kuruma dilekçe verdim. Cevap dahi gelmedi. Bende CİMER aracılığıyla SGK KAMU EMEKLİLİĞİ DAİRE BAŞKANLIĞINA başvuru yaptım. Gelen cevap şu şekilde. "Kurumumuz sigortalılarının tescil kayıtları, maaşları, toplam hizmet süreleri, hizmet birleştirme işlemleri, emeklilikle ilgili toplam hizmet süreleri, emeklilik yaşlarının hesabı, hangi statüde görev yapacakları, intibak, derece, kademe ve ek gösterge hakkındaki isteklerinin mevcut yasal düzenlemeler doğrultusunda, sicillerini tutmakla yükümlü bulunan Kamu İdarelerince incelenerek sonuçlandırılması ve bu bilgilerin HİTAP programına işlenmesi gerektiğinden, bu konudaki isteğinizin çalışmalarınızın geçtiği Kamu İdaresinin özlük birimine yapılması gerekmektedir. Esasen Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin Ek 6 ncı maddesi uyarınca HİTAP'a aktarılan verilerin süresi içerisinde doğru olarak aktarılmasından ilgililerin görev yaptıkları kurumları sorumlu olup, bu nedenle başvurunuzda belirtmiş olduğunuz talebinizi Kurumunuz personel birimine iletmeniz gerekmektedir.Bilgilerinize sunulur. " Yani iki kurum birbirine topu atıp tutuyor. Konuya vakıf yada personelci arkadaşlar bilirler. Bu ibareyi kimin SGK HİTAP HİZMET DÖKÜMÜME işlemesi gerekiyor.