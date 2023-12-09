Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


09 Aralık 2023 23:44
Türksat personel alımı 2023 (Eylül ayı ilanlarına başvuru)

Arkadaşlar merhaba,

Eylül ayı gibi Türksat bir çok farklı alanlarda alım için ilan açtı. İlanlar 18 Ekim'de kaldırıldı. Başvuru yapanlar var mı ? Süreç nasıl ilerliyor? Bilen dönüş yaparsa sevinirim.

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