KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 00:29
Ailede 2 polis
Bir polis okulu öğrencisinin sınıfında 4 kişinin egitim sonu sınavında elendiğini 2sinin abisinin polis,2sinin abisinin astsubay olduğunu duydum abisi polis olan birisi polis olamaz mı

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Pomem Güvenlik soruşturmasından eleniyorum konu: Takipsizlik

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