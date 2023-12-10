KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 00:34
Et ve süt kurumu Veteriner Hekim çalışma koşulları

Et ve süt kurumunda bir Veteriner Hekimin çalışma koşulları nasıl tarım ve orman bakanlığına göre daha mı rahat maaş durumları nasıl bunun gibi soruların cevabını bilen değerli Veteriner Hekim meslektaşlarım cevaplayabilirse çok güzel olur.

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