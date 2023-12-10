8 Yıllık Memur 3/1 Dereceye Düşme

Hayırlı akşamlar, 8 yılını dolduran polis memuru herhangi bir disiplin cezası vs. bulunmuyor ie lisans mezunu olduğunda 657 nin 64 üncü maddesi gereğince 3/1 ine düşüyormuş, yalnız 2 yıl önce tasarruf tedbirleri açısından bu durum kaldırılmış diye duydum, şu an için bu durum geçerli mi ? bilen arkadaşlarımız ve büyüklerimiz varsa cevaplarsa sevinirim, teşekkürler.

Hayırlı akşamlar, 8 yılını dolduran polis memuru herhangi bir disiplin cezası vs. bulunmuyor ie lisans mezunu olduğunda 657 nin 64 üncü maddesi gereğince 3/1 ine düşüyormuş, yalnız 2 yıl önce tasarruf tedbirleri açısından bu durum kaldırılmış diye duydum, şu an için bu durum geçerli mi ? bilen arkadaşlarımız ve büyüklerimiz varsa cevaplarsa sevinirim, teşekkürler.