Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 02:33
Eş durumu tayin

Eşim küçük bir ilçede özelde çalışıyor. 1 yılı dolunca yanına tayin isteyeceğim, beni çalıştığı ilçeye mi verirler yoksa ile mi verirler bilgisi olan var mı

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