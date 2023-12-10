Aile Birliği Mazeret Tayini

Merhaba eşim 663 khk ya Tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak hastanede sağlık teknikeri ünvanında 7 aydır çalışmakta ben ise TCDD de 399 khk ya tabi memur olarak 6 yıldır çalışıyorum ikimiz de farklı illerdeyiz eşimin bulunduğu ilde kurumumun teşkilatı var fakat başka ilde yeniden düzen kurmak istemediğimiz için 1 yılı dolunca benim bulunduğum ile eş durumu tayini istemeyi düşünüyoruz. 663 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazerine bağlı yer değişikliğine bağlı usul ve esaslar daki şartlarda sözleşmeli personelin eşinin kamu personeli olması ve bulunduğu ilde kurumunun teşkilatı olması halinde eşi sözleşmeli personele tabidir gibisinden bi şart koyulmuş. sorum şudur ki bu duruma istinaden eşimi bulunduğum ildeki hastane de boş pozisyon bulunması ve 1 yılını doldurması halinde yukarıda bahsettiğim gerekçe sebebiyle tayin etmeme ihtimalleri nedir ? başka yolu var mıdır cevaplarsanız sevinirim.

Merhaba eşim 663 khk ya Tabi sözleşmeli sağlık personeli olarak hastanede sağlık teknikeri ünvanında 7 aydır çalışmakta ben ise TCDD de 399 khk ya tabi memur olarak 6 yıldır çalışıyorum ikimiz de farklı illerdeyiz eşimin bulunduğu ilde kurumumun teşkilatı var fakat başka ilde yeniden düzen kurmak istemediğimiz için 1 yılı dolunca benim bulunduğum ile eş durumu tayini istemeyi düşünüyoruz. 663 sayılı KHK ya tabi sözleşmeli sağlık personelinin aile birliği mazerine bağlı yer değişikliğine bağlı usul ve esaslar daki şartlarda sözleşmeli personelin eşinin kamu personeli olması ve bulunduğu ilde kurumunun teşkilatı olması halinde eşi sözleşmeli personele tabidir gibisinden bi şart koyulmuş. sorum şudur ki bu duruma istinaden eşimi bulunduğum ildeki hastane de boş pozisyon bulunması ve 1 yılını doldurması halinde yukarıda bahsettiğim gerekçe sebebiyle tayin etmeme ihtimalleri nedir ? başka yolu var mıdır cevaplarsanız sevinirim.