Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2023 09:22
İftira ile açılan disiplin soruşturması

Merhaba,

uzun zamandır ilk defa memur olarak atandığım devlet dairesinde ki müdür tarafından mobbinge maruz kaldım. Her defasında ispat edecek bir delilim olmadığı için yaklaşık 5 aydır ses ve görüntü kaydı almaya başladım.

Geçtiğimiz günlerde bana bu sefer disiplin soruşturması açtı. Kendisine hakaret, tehdit, iftira ve memur vakarına yakışmayacak hareketlerde bulunduğumu beyan ederek.

Olay anında aynı odada o, yardımcısı ve ben vardım ve ses kaydı alıyordum. Ses kaydında açtığı bu soruşturmada ki suçlamaların iftira olduğu mobingle yıldıramadığı için bu yola gittiği çok açık.

Soruşturma aşamasında disiplin amiri, bakanlığın disiplin yönetmeliğine aykırı bir davranış sergiledi ve bende sadece suçlama başlıklarına göre hazırladığım savunmamı ve ses kaydını sundum.

Şimdi kalkmışlar bana baskı kuruyorlar ki dilekçeni ve ses kaydını geri al ve yeni bir savunma sun ve o savunmada pişman olduğunu şeker hastası olduğum için ne dediğimi bilmediğimi yaz böylece sana ceza verilmesin dosya kapatılsın diyorlar.

Sizce bunlar neyin peşinde ?

Soruşturma sonrası avukatım ayrıca c.b. suç duyurusunda bulunacak.


Mahmut Çelik
Aday Memur
10 Aralık 2023 09:47
Kesinlikle geri çekme. Bu sefer kanıtınız olduğu için geri adım atıyorlar. Ama ellerine geçen ilk fırsatta gene sizinle uğraşacaklardır.
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