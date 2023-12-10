Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


10 Aralık 2023 10:37
Vize Mülakatı için İzin Alma

Merhaba

Ankaraya vize görüsmesi icin gitmem gerekiyor. İzin olarak 2 gün en fazla islemler gidis gelisiyle surecektir.Müdür Bey in izin verme yetkisi var mı? Yoksa mazeret izni dilekçesi mi vermeliyim? Tesekkurler


difficulties
Şube Müdürü
10 Aralık 2023 11:03

Mazeret izni alacaksınız. Öğretmene amiri izin veremez öyle.

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