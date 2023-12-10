KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 11:25
İlk kez KPSS'ye gireceğim bazı sorular

Merhaba

Lisans mezunuyum

Bilgisayar işletmenliği kursuna başlayıp sertifika almak istiyorum, ve yine bilgisayar işletmeni olarak atanmak istiyorum

1.Şimdi kpss lisasns sınavına gireceğim lisans mezunu olduğum için ancak sınava girdikten sonra süreçten bilgim yok.

2.Sadece lisans mezunluğu ve bilgisayar işletmeni niteliğiyle atanmam mümkün mü?

3.Nitelik kodları sürekli değişir mi hep aynı mı kalır?

4.Atama yılda kaç kez olur?


pasaport35
Aday Memur
10 Aralık 2023 12:11
okuduğun bölüm ne hocam
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