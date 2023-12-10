Belediyeden Başka kuruma tayin hakkında

merhaba arkadaslar daha önce bu konular konusulmustur belki acil olduğu için yazmak istedim. Belediyede Mühendisim bir bakanlık kurumuna tayin olmak için ne yapmam gerek bu yolu izleyen oldu mu ? Ne yapmak lazım ve olasılık durumu nedir acaba?

merhaba arkadaslar daha önce bu konular konusulmustur belki acil olduğu için yazmak istedim. Belediyede Mühendisim bir bakanlık kurumuna tayin olmak için ne yapmam gerek bu yolu izleyen oldu mu ? Ne yapmak lazım ve olasılık durumu nedir acaba?