Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 12:10
Belediyeden Başka kuruma tayin hakkında
merhaba arkadaslar daha önce bu konular konusulmustur belki acil olduğu için yazmak istedim. Belediyede Mühendisim bir bakanlık kurumuna tayin olmak için ne yapmam gerek bu yolu izleyen oldu mu ? Ne yapmak lazım ve olasılık durumu nedir acaba?

hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Aralık 2023 13:41
Bir kurumdan başk kuruma geçiş tayin değil nakildir. Belediye personeli olarak tayin diye bir şey yok. Yapmanız gereken geçmek istediğiniz kurumdan bir naklen atama kadrosu bulmak ve çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin almak. Ancak kurumlar geçerli bir mazereti olmayan personeline muvafakat vermediği ya da zorlaştırdığı gibi bakanlık gibi bir kurumdan da çok ciddi iş yaptırabilecek bir tanıdğınız yoksa kadro bulmanız da mucize. Yine de şansınızı deneyin tabi.

inşaat1313
Şef
10 Aralık 2023 13:42
çok teşekkür ederim bilgileriniz için
hsnd, 32 dk. önce
Bir kurumdan başk kuruma geçiş tayin değil nakildir. Belediye personeli olarak tayin diye bir şey yok. Yapmanız gereken geçmek istediğiniz kurumdan bir naklen atama kadrosu bulmak ve çalıştığınız kurumdan da muvafakat yani izin almak. Ancak kurumlar geçerli bir mazereti olmayan personeline muvafakat vermediği ya da zorlaştırdığı gibi bakanlık gibi bir kurumdan da çok ciddi iş yaptırabilecek bir tanıdğınız yoksa kadro bulmanız da mucize. Yine de şansınızı deneyin tabi.
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