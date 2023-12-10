Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2023 12:28
Aralık Ayı

Aralık ayı yüzde 3 gelirse zam oranı kaç olur


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Memur
10 Aralık 2023 12:43
49
Toplam 1 mesaj

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Sözlük

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