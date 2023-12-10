KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


10 Aralık 2023 13:34
2 kez pomem den istifa edip 4B li memur olabilir miyim?

Merhaba arkadaşlar, 2021 ve bu yıl POMEM sınavlarını kazandım fakat sağlık sorunu nedeniyle ilkinden istifa ettim bu dönemde yine istifa ettim. KPSS ile düz memur veya üniversitede akademisyen olabilir miyim? Buralardan henüz eğitimdeyken ayrılmam 4B veya diğer kadrolu memurluklara engel midir? Bilen varsa, yazarsa çok mutlu olurum.

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