Ceza Mahkemeleri ve İnfaz da çalışanlar üvey evlat mı?

Sürekli değişen kanun, yeni çıkan yargı paketleri ile ceza mahkemeleri ve infaz savcılıkları ne yapacağını şaşırdı. Yeni çıkacak olan 8. yargı paketi ile 4/4 mükerrir olan tüm kesinleşmiş dosyalar arşivden çıkartılıp 3/4 mükerrir kararı verilecek. Bu da arşivi en az 10 yıllık olan asliye ceza mahkemelerinde en az 200-500 arası dosya arşivden çıkıp işlem görecek demek oluyor ki aynısı 2019 yılında çıkartılan yargı paketi ile tehdit suçunun uzlaşma kapsamına alınmasıyla 300'ün üzerinde doya arşivden çıkartılıp infaz durdurma ek kararı yazıp uzlaştırmaya göndermiştik. infaz işi olduğu için tüm işler 1 hafta içinde yapılmıştı. Mevcut iş yükü üzerine ek 300 dosya. Bir de şartları sağlamamasına rağmen bende yararlanmak istiyorum deyip yine ek karar ile red verdiğimiz de en az 300 dosya var. Hiçbir yargı paketinde personelin özlük haklarına iyileştirme yapılmıyor ama sürekli mevcut iş yükü üzerine ek iş yükü bindiriliyor.