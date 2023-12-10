Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 14:16
nasıl istifa edebilirim
Yaşlı bakım olarak görev yapıyorum bir takım problemlerden dolayı istifa etmek istiyorum, nasıl istifa edileceği bilmiyorum yapmam gereken nelerdir bu konuda lütfen biri beni aydınta bilir mi?

Çok Yazılan Konular

Gsb sözleşme personel alımı (özlük hk. tayin eş durumu)Kültür ve Turizm Bakanlığı 49 arkeolog alımıTarım bakanlığı koruyucu giyimgençlik ve Spor bakanlığı Yurt yönetim personeli Gsb destek personeli yedekleri ne zaman işe başlar?2023/6 Sgk ya yerleşenlerGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardim

Sözlük

3 Bed 2 Bath 1 Ghost 2023 1 gelen evlilik tekliflerini yersiz buluyorum 3 bugün ne olsa seni çok mutlu ederdi 2 Leave the World Behind 2023 1 Sıklamen Çiçeği 2 hemdem 1 sözlüğü canlandırma fikirleri 4 The Miracle Club 2023 1 Liam Neeson 1 çocukluk yılları 2

Son Haberler

Van-Bahçesaray yoluna çığ düştüSakarya'da sağanak: Dereler taştı, yolları su bastıAsansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti17 yaşındaki genç, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldüEl çabukluğuyla 220 tane Milli Piyango bileti çaldı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar