nasıl istifa edebilirim

Yaşlı bakım olarak görev yapıyorum bir takım problemlerden dolayı istifa etmek istiyorum, nasıl istifa edileceği bilmiyorum yapmam gereken nelerdir bu konuda lütfen biri beni aydınta bilir mi?

Yaşlı bakım olarak görev yapıyorum bir takım problemlerden dolayı istifa etmek istiyorum, nasıl istifa edileceği bilmiyorum yapmam gereken nelerdir bu konuda lütfen biri beni aydınta bilir mi?