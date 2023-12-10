Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Aralık 2023 14:19
prm becayiş
burdur Gölhisar verilir Adıyaman ilçeler dahil alınır

lDeimosl
Genel Müdür
10 Aralık 2023 15:04

O iki il arasında becayiş olmaz.


yalnızkurt02
Aday Memur
10 Aralık 2023 15:17
neden şart mı gerekiyor becayislerde
lDeimosl, 2 saat önce

O iki il arasında becayiş olmaz.

Toplam 2 mesaj

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