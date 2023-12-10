Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


10 Aralık 2023 14:30
Disiplin cezalarına af gelmelidir

İş arkadaşıma WhatsApp uygulaması üzerinden iltifat ettiğim için disiplin cezası aldım. İltifat etmenin disiplin suçu olmadığını savunuyorum ama kınama cezası verildi. İdare mahkemesiyle felan uğraşmak istemediğim için sessiz kalıp beklemeye başladım. Disiplin affı bir şekilde çıkacak ya da çıkmalı. Hiçbir suçu olmadığı halde benim gibi disiplin cezası alan yüzlerce memur olduğunu biliyorum.

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