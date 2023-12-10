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Editörler : Lanet


10 Aralık 2023 14:39
Rabbi rahmet etsin

Rabbi rahmet etsin

Rabbi rahmet etsin Kasri arifan camii evliyasına

Vefat etti ikibinyirmiüç temmuz ayının onunda

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