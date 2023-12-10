Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


10 Aralık 2023 14:41
maaş kesintisi
ocak 25 de burun ameliyatı olacağım toplam 15 gün rapor alacağım maaşımdan ve teşviğimden ne kadar kesinti olur bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinir

burak0605
Aday Memur
10 Aralık 2023 16:04

15 günlük teşviğin kesilir tavandan alıyorsan kesinti az olabilir

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Ocak Tayin Hakkında Önemli Bilgi2024 Ocak İller arasıAile Birliği Mazeret Tayini sözleşmeli personel tayin hakkı jandarma eşleri eş durumu tayini acillllllİstifa sonrası dönüşPandemiden sonra 10 bin doktor istifa etti Doktorların istifa etmesinin nedeninin düşük maaşlar ve çSeçim nedeniyle kadroya gecenlerde tayinAdli tıp kurumu kararları ve raporları dosyalarla alakasız ...doğru dürüst okumadan yazılmış mantıksSağlıkta zorunlu mesleki sigorta hiç bir işe yaramıyor

Sözlük

göksel'in lise yıllarındaki fotoğrafı 3 Liam Neeson 1 mesaja sadece gülücükle cevap vermek 1 en hüzünlü cümleler 2 Bugün olanlar 1 hoşgeldin 2 yarım yağlı tereyağı 1 iş başvurusu yaparken cv ye sözlük yazarı olduğunu belirtmek 2 ara beni ara yar 1 3 Bed 2 Bath 1 Ghost 2023 1

Son Haberler

Van-Bahçesaray yoluna çığ düştüSakarya'da sağanak: Dereler taştı, yolları su bastıAsansör boşluğuna düşen işçi hayatını kaybetti17 yaşındaki genç, babasının otomobiliyle yaptığı kazada öldüEl çabukluğuyla 220 tane Milli Piyango bileti çaldı

Editörün Seçimi

Aralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir miNikah gerekçesine izin vermiyorlar