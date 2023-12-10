maaş kesintisi

ocak 25 de burun ameliyatı olacağım toplam 15 gün rapor alacağım maaşımdan ve teşviğimden ne kadar kesinti olur bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinir

ocak 25 de burun ameliyatı olacağım toplam 15 gün rapor alacağım maaşımdan ve teşviğimden ne kadar kesinti olur bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinir