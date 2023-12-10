Üniversitede kadroludan çevre şeh. bakanlığı sözleşmeli büro personeline geçiş hk.

Merhaba.

2023/Temmuz merkezi atamayla lisans alanından (Ösym aracılığıyla) üniversiteye memur olarak atandım. 3 ay oldu. Geçen 2023/7 Ösym aracılığıyla Çevre Şehircilik bakanlığı sözleşmeli büro personeli ataması sonuçlandı ve atamam gerçekleşti.

1. sorum şu Şimdi ben kadroluyum ve sözleşmeliye geçmek istiyorum bunun için üniversiteden muvafakat almama gerek var mı? Yoksa direkt istifa mı edeceğim. Normal şartlarda böyle bir durum gerekmiyor diye biliyorum hatta 2 örneğine rastladım. Fakat bakanlıktan bakanlığa fark eder mi acaba diye düşündüm zira birisi aklımı karıştırdı muvafakat vermezlerse olmaz demişler bilmiyorum belki de kötü niyetliydi.

2. Sorum ise hali hazırda memur olduğum ünversiteye merkezi atamayla atandım yani ösym aracılığıyla. Çevre şehircilik sözleşmeli büro personeli de ösym aracılığıyla ilan açtı. Acaba ösymden ösymye olduğu için herhangi bir sorun ya da muvafakatname isterler mi?

Çok kaygılıyım kafam bidon gibi oldu net bilgiye ulaşmak için en doğru yerin buraya yazmak olduğunu düşündüm lütfen bilgili birileri cevap verebilir mi? Şimdiden teşekkürler.