KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


10 Aralık 2023 16:26
2022 KPSS ile atamalar hk

2022 KPSS puanının geçerliliği yaklaşık 7 ay içerisinde bitecek.

Bu süreçte 3.merkezi ve 4.merkezi alımlar olacak.

2024 yılına girildiğinde alıma çıkması muhtemel kurumlar var mı?

Örneğin benim bildiğim Karayolları (KGM) her sene Nisan ayında alıma çıkar deniyor. Bunun gibi kesin diyebileceğiniz alımlar var mı? Özellikle teknik sınıflar için alıma çıkması muhtemel gördüğünüz kurum/lar var mı? Ayrıca 14 Temmuzda 2024 KPSS olacağından bu 4.merkezi alım için sorun teşkil eder mi?

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