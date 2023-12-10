KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


10 Aralık 2023 16:35
atama olsun artık !!!!
atama

Fatma697
10 Aralık 2023 16:36
atama olsun artık ya hastanelerde mağdur eleman olmadığı için görevlendirmeler ile idare ediliyor
Toplam 1 mesaj

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Sağlık Bakanlığı KPSS Atamaatama olsun artık !!!!

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