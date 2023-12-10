Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


10 Aralık 2023 17:24
4b destek personeli sgk 4a yazıyor

sgk hizmet dökümüne baktıgımda sigorta kolu 4a yazıyor ek göstergede 13.414,50 yazıyor. destek personeli olarak atandım. bir sorun var mı? 4c den yatması gerekmiyor mu?


E.Kayı Han
Editor
10 Aralık 2023 17:25

4 c kadrolu personel sorun yok.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
10 Aralık 2023 18:12
Sözleşmeli personelin sigortası 4a üzerinden ödenir kadrolu personelin sigorta kolu 4c'dir.
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