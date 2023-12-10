KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Öğretmenlik Mezunları
Editörler : Pangaea


10 Aralık 2023 18:52
Kpss 2023 gk/gy sorularını bulamıyorum, hangi yayınevi?

Merhaba, 2023 yılından itibaren içerikte değişiklik olduğunu söyleniyor ve çıkan sorulara bakıp kendimi denemek istiyorum fakat hiç bir platformda pdf halini bulamadım. Yayın evleri 2022'ye kadar yapılan sınavları paylaşıyor, 2024 kpss olmadan 2023 sorularını ösym bu yayın evlerine yayınlaması için izin vermez mi acaba, gidip dershanelerden mi istesem; nasıl ulaşabilirim 2023 gk/gy ve eğitim bilimleri sorularına?

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